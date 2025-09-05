Расписание поездов двух направлений МЖД и МЦД-1 изменится по 28 сентября

Уточняется, что в этот период будет поочередно приостанавливаться движение по первому и второму пути на участке Москва-Бутырская — Бескудниково, что отразится на расписании. Так, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, часть электричек проследует по укороченным маршрутам, ряд поездов выведены из расписания.