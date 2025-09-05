Расписание поездов двух направлений МЖД и МЦД-1 изменится по 28 сентября

«Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится с 5 сентября в связи с продолжением работ по возведению объектов пассажирской инфраструктуры нового остановочного пункта “Петровско-Разумовская”. Технологические “окна” назначены 5−7,12−14,
Уточняется, что в этот период будет поочередно приостанавливаться движение по первому и второму пути на участке Москва-Бутырская — Бескудниково, что отразится на расписании. Так, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, часть электричек проследует по укороченным маршрутам, ряд поездов выведены из расписания.
Московская железная дорога попросила пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Отмечается, что сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».