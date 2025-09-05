Новосибирск получил 55 новых машин для уборки и ремонта дорог

Дорожно-благоустроительный комплекс города пополнился современной спецтехникой на 447 миллионов рублей, при этом бюджету удалось сэкономить более 57 миллионов.
В Новосибирске обновили парк дорожной техники — в распоряжение городских служб поступили 55 новых машин. Закупка прошла по итогам четырех аукционов, общая сумма контрактов составила 447 млн рублей, а экономия бюджета превысила 57 млн. Об этом сообщил мэр города в своем официальном телеграм-канале.
В состав новой техники вошли 12 подметально-вакуумных машин, 11 самосвалов, 11 тракторов, восемь мини-погрузчиков, четыре снегопогрузчика, четыре заливщика швов, две установки для литого асфальта, один бульдозер и два комплекта навесного оборудования.
Машины будут использовать для содержания дорог, уборки города и сезонных работ. Сэкономленные средства власти планируют направить на дополнительное приобретение техники.
«Подрядчики должны поставить весь закупленный транспорт в Новосибирск к началу зимы», — отметил глава города.