Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«До сих пор документов у меня на столе нет». Лукашенко раскритиковал ситуацию в сфере криптовлаюты в Беларуси

Лукашенко потребовал изменить механизмы контроля за криптовалютой в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в сфере криптовалюты, требуя изменить механизмы контроля, пишет БелТА.

Так, на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков белорусским лидером было дано поручение об определении прозрачных правил игры и механизмов контроля в этой сфере.

Лукашенко заявил, что Беларуси важно не упустить тренды и не потерять технологическое лидерство в сфере криптовалют. Также он назвал задачей государства в сложившихся условиях определение понятных, прозрачных правил игры и механизмов контроля в отрасли.

— Это важно, поскольку это новое для страны направление, — заметил глава государства.

Но еще Лукашенко раскритиковал сложившуюся ситуацию, напомнив, что еще в 2023-м давал поручение обеспечить комплексное регулирование сферы цифровых знаков и криптовалют.

— Однако до сих пор согласованных документов у меня на столе нет, — указал белорусский президент.

А резюмируя, напомнил, что сейчас в Беларуси во многом деятельность по созданию, эмиссии и продаже-покупке токенов регулирует декрет о развитии цифровой экономики.

Не так давно глава Нацбанка и экс-премьер Головченко сказал Лукашенко о развитии и контроле рынка криптовалюты в Беларуси.

А ранее президент поручил майнить в Беларуси криптовалюту, сказав о мировой экономике.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше