«До сих пор документов у меня на столе нет». Лукашенко раскритиковал ситуацию в сфере криптовлаюты в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в сфере криптовалюты, требуя изменить механизмы контроля, пишет БелТА.
Так, на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков белорусским лидером было дано поручение об определении прозрачных правил игры и механизмов контроля в этой сфере.
Лукашенко заявил, что Беларуси важно не упустить тренды и не потерять технологическое лидерство в сфере криптовалют. Также он назвал задачей государства в сложившихся условиях определение понятных, прозрачных правил игры и механизмов контроля в отрасли.
— Это важно, поскольку это новое для страны направление, — заметил глава государства.
Но еще Лукашенко раскритиковал сложившуюся ситуацию, напомнив, что еще в 2023-м давал поручение обеспечить комплексное регулирование сферы цифровых знаков и криптовалют.
— Однако до сих пор согласованных документов у меня на столе нет, — указал белорусский президент.
А резюмируя, напомнил, что сейчас в Беларуси во многом деятельность по созданию, эмиссии и продаже-покупке токенов регулирует декрет о развитии цифровой экономики.
Не так давно глава Нацбанка и экс-премьер Головченко сказал Лукашенко о развитии и контроле рынка криптовалюты в Беларуси.
А ранее президент поручил майнить в Беларуси криптовалюту, сказав о мировой экономике.