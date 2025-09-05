Ричмонд
Пять базовых станций связи построили в отдаленных поселениях Пермского края

Вышки были созданы на базе отечественных компонентов.

Базовые станции связи установили в пяти малых населенных пунктах Пермского края при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в центре информационного развития региона.

Больше 1 тыс. жителей поселений в Ильинском, Куединском, Соликамском, Кунгурском и Частинском округах Прикамья получили качественный мобильный интернет и голосовую связь. Новые базовые станции собираются в России, имеют отечественные системы управления и программное обеспечение. Оборудование полностью адаптировано под национальные стандарты, требования рынка, защищено от цифровых угроз и готово к экстремальным перепадам температуры.

«До конца 2025 года в крае появится еще 58 новых вышек связи, созданных на базе отечественных компонентов. Они обеспечат мобильным интернетом и голосовой связью труднодоступные территории края, где живут от 100 до 500 человек», — поделился министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.