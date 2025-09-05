Ричмонд
Новая точка притяжения: открылся первый в Ялте пляж с фонтаном

В Ялте открылся «Пляж Изумрудный», который включает четвертый сектор с современной зоной для семейного отдыха. Новая зона, введенная в эксплуатацию в конце августа, предлагает многоуровневые террасы из лиственницы, оригинальные декоративные элементы, специальное безопасное покрытие для детей и защитный навес.

6фотографий

Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Ключевым элементом сектора стала установка «сухого» фонтана, который благодаря неоновому освещению трансформируется в оригинальный арт-объект в вечернее время, создавая новую точку притяжения для гостей города.

Общая площадь пляжного комплекса «Изумрудный» составляет 12,5 тысячи квадратных метров при протяженности 300 метров. Он включает четыре сектора, оснащенные лежаками, зонтами и комфортными зонами отдыха, способными принять более 2000 человек. Инфраструктура комплекса дополнена пирсами, торговой аллеей, фудкортами, смотровыми и прогулочными зонами, а также террасами для отдыха.

Как выглядит новое уютное пространство смотрите в фоторепортаже.