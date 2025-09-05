Новая точка притяжения: открылся первый в Ялте пляж с фонтаном

Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
Ключевым элементом сектора стала установка «сухого» фонтана, который благодаря неоновому освещению трансформируется в оригинальный арт-объект в вечернее время, создавая новую точку притяжения для гостей города.
Общая площадь пляжного комплекса «Изумрудный» составляет 12,5 тысячи квадратных метров при протяженности 300 метров. Он включает четыре сектора, оснащенные лежаками, зонтами и комфортными зонами отдыха, способными принять более 2000 человек. Инфраструктура комплекса дополнена пирсами, торговой аллеей, фудкортами, смотровыми и прогулочными зонами, а также террасами для отдыха.
Как выглядит новое уютное пространство смотрите в фоторепортаже.