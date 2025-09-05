Новая точка притяжения: открылся первый в Ялте пляж с фонтаном

В Ялте открылся «Пляж Изумрудный», который включает четвертый сектор с современной зоной для семейного отдыха. Новая зона, введенная в эксплуатацию в конце августа, предлагает многоуровневые террасы из лиственницы, оригинальные декоративные элементы, специальное безопасное покрытие для детей и защитный навес.