В Башкирии начался беби-бум

По словам медика, с начало года только в РКПЦ в Уфе количество родов уже перевалило за 7 тысяч. При том что за последние несколько лет годовая цифра не особо меняется и составляет чуть больше 10 тысяч родов в год.
«Это с самый большой показатель по России. Сейчас у нас наблюдается некий беби-бум. Например, позавчера мы дали 52 родов. А вчера (как раз сам дежурил) их было 46. И это довольно много», — рассказал в своем телеграм-канале Станислав Иваха.
Как сообщили в региональном минздраве, за 8 месяцев текущего года в Башкирии родилось более 21 тысячи детей.