Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики обещают дождливые выходные в Челябинской области

Синоптики обещают дождливые выходные в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 78% 757 мм рт. ст. +28°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

В субботу будет облачно с прояснением, в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, местами — сильные, кое-где — грозы.

Ветер северо-восточный 6−11 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха 6 сентября ночью плюс 11−16, при прояснении — до 9 градусов, днем — 19−24, в горах и низинах — до 15 градусов.

В воскресенье все еще облачно с прояснениями, местами пробарабанят небольшие дожди, ночью на севере и юго-востоке — умеренные.

Ветер северный, северо-восточный 5−10 м/с, локально порывы до 17 м/с. Температура воздуха 7 сентября ночью плюс 10−15, днем 17−22.

В понедельник облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 4−9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха 8 сентября ночью плюс 6−11, днем — 18−23.