Синоптики обещают дождливые выходные в Челябинской области

В субботу будет облачно с прояснением, в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, местами — сильные, кое-где — грозы.
Ветер северо-восточный 6−11 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха 6 сентября ночью плюс 11−16, при прояснении — до 9 градусов, днем — 19−24, в горах и низинах — до 15 градусов.
В воскресенье все еще облачно с прояснениями, местами пробарабанят небольшие дожди, ночью на севере и юго-востоке — умеренные.
Ветер северный, северо-восточный 5−10 м/с, локально порывы до 17 м/с. Температура воздуха 7 сентября ночью плюс 10−15, днем 17−22.
В понедельник облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 4−9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха 8 сентября ночью плюс 6−11, днем — 18−23.