Сильные дожди затопили жилой дом в Уфе

Двух женщин разместили в Центре времнного содержания.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны последствия сильного ливня, обрушившегося накануне, 4 сентября, на Уфу. Как сообщили в УГЗ города, дождь подтопил жилой дом на улице Новокустарной, 1 В в Кировском районе.

По словам спасателей, вода затопила не только придомовую территорию, но и частично проникла в само здание. Две проживавшие в доме женщины были временно размещены в Центре для пострадавших, где им обеспечены все необходимые условия.

— На месте оперативно провели выездное совещание с участием представителей городских служб, а также состоялось заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Специалисты оценили масштабы происшествия и определили первоочередные меры по устранению последствий подтопления, — рассказали в УГЗ.

