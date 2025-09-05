Новый фельдшерский пункт открылся в поселке Молодежном Калужской области

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в поселке Молодежном Калужской области завершили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Мещовского района.
В новом ФАПе доврачебную помощь будут получать жители семи населенных пунктов численностью около 600 человек. Здание оборудовано всей необходимой современной техникой для оказания качественных медицинских услуг. Открытие фельдшерского пункта провели министр здравоохранения региона Анна Чернова, депутат Законодательного Собрания Калужской области Алексей Слабов и глава администрации Мещовского района Владислав Поляков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.