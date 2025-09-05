В Красноярске началось строительство многополосной дороги в Солнечный

В краевой столице стартовали активные работы по строительству новой транспортной магистрали, которая соединит микрорайон Солнечный с Северным шоссе. Проект реализуется в рамках подготовки к 400-летию города.
Как сообщает пресс-служба мэрии, будущая дорога протяженностью 4,5 км будет иметь от 4 до 6 полос движения. Новая магистраль пройдет от улицы Гриболевской и Соколовской в Солнечном до микрорайона Солонцы-2 и Северного шоссе, что позволит разгрузить основные въездные пути в микрорайон — улицу 9 Мая и Енисейский тракт.
На выездном совещании под руководством и.о. главы города Алексея Шувалова с участием депутатов Горсовета обсудили ход реализации проекта. В настоящее время подрядчик приступил к земляным работам: ведется планировка территории, расчистка участка, геодезическая разбивка и подведение электроснабжения.
«Этот объект строится благодаря поддержке губернатора края и имеет федеральное финансирование, — отметил Алексей Шувалов. — Новая магистраль нужна для перераспределения транспортных потоков и разгрузки существующего въезда в микрорайон».
По словам директора подрядной организации Александра Митрошкина, на объекте будут задействованы около 70 специалистов. Работы планируется вести круглогодично и круглосуточно. Сдача дороги запланирована на конец ноября 2027 года.