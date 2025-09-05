В Красноярске началось строительство многополосной дороги в Солнечный

Как сообщает пресс-служба мэрии, будущая дорога протяженностью 4,5 км будет иметь от 4 до 6 полос движения. Новая магистраль пройдет от улицы Гриболевской и Соколовской в Солнечном до микрорайона Солонцы-2 и Северного шоссе, что позволит разгрузить основные въездные пути в микрорайон — улицу 9 Мая и Енисейский тракт.