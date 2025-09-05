Ричмонд
Новосибирская певица прокомментировала скандал между Мизулиной и Егором Кридом

Алина Князева считает претензии к артисту избирательными и призывает выработать единые правила для сценических шоу.

Новосибирская певица Алина Князева высказалась о конфликте между Егором Кридом и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, который разгорелся после концерта артиста в «Лужниках», пишет Сиб.фм.

Мизулина обвинила певца в «развратных действиях» на сцене — в том числе в откровенных костюмах и поцелуе с танцовщицей, заявив о нарушении традиционных ценностей.

Князева, напротив, считает, что ситуация свидетельствует о двойных стандартах.

«В шоу Крида я не увидела ничего запредельного. Сцена всегда была местом эмоций и провокации. При этом в спорте мы видим куда более смелые костюмы и движения, которые воспринимаются спокойно», — отметила она.

Певица также подчеркнула, что избежать подобных скандалов в будущем поможет разработка общих правил для концертных выступлений, например, предварительное информирование зрителей о содержании отдельных номеров.

