Улицы перекроют, парковку запретят. Что ждет водителей Петербурга

Для проведения мероприятия ко Дню памяти жертв блокады с 8:30 до 10:00 8 сентября сузят проезжую часть улицы Марата от дома 2 до дома 6. Напомним, что другое памятное мероприятие к этой дате с 6:00 7 сентября до 23:59 8 сентября перекроет Соляной переулок.
А с 8 по 15 сентября в Петербурге вводятся ограничения для проведения Международных спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского. Будет запрещена остановка транспорта:
с 00:00 8 сентября до 23:59 9 сентября, с 00:00 14 сентября до 23:59 15 сентября — на площади Балтийского вокзала (в боковом проезде) и Гончарной улице от дома 5 до дома 13;
с 00:00 8 сентября до 23:59 15 сентября — на Амбарной улице от Херсонской улицы до площади Александра Невского (со стороны дома 2 по Александра Невского), Большеохтинском проспекте от дома 6 до улицы Молдагуловой (четная сторона), улице Буренина вдоль дома 25 по улице Маршала Тухачевского и улице Маршала Тухачевского вдоль дома 25;
с 00:00 9 сентября до 23:59 13 сентября — на четной стороне Перекопской улицы;
с 00:00 до 23:59 10 сентября — на Петровском проспекте от въезда к дому 20, корпус 2, до въезда к дому 20, корпус 1;
с 00:00 10 сентября до 23:59 14 сентября — в Херсонском проезде от Херсонской улицы до дома 22, литера И, по Херсонской;
с 00:00 до 23:59 11 сентября, с 00:00 до 23:59 14 сентября — на проспекте Добролюбова от Храмова переулка до Мытнинской набережной (четная сторона), в Храмовом переулке, на улице Блохина от Большого проспекта П. С. до переулка Нестерова (нечетная сторона) и от дома 31 до переулка Нестерова (четная сторона), Зверинской улице от Большого проспекта П. С. до переулка Нестерова, улице Красного Курсанта от Малого проспекта П. С. до Большого проспекта П. С. (четная сторона);
с 00:00 до 23:59 12 сентября — на набережной Обводного канала от дома 5, литера Г, до дома 15 (боковой проезд).
Также напомним, что 7 сентября Петербург ждут масштабные перекрытия и ограничения из-за марафона «Пушкин — Петербург». К ним добавятся еще и съемки фильма, которые тоже потеснят водителей.