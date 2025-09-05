ГАИ Беларуси сказала, когда водители должны включать ближний свет фар в сентябре

ГАИ Беларуси сказала водителям включать ближний свет фар при движении днем.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что белорусские водители обязаны включать ближний свет фар с 25 августа 2025.
Обязательное включение ближнего света фар в Беларуси регламентируется Правилами дорожного движения. Периоды, когда белорусы обязаны включать ближний свет фар днем, определены в течение года два раза — в конце и начале учебного года.
Весной водители ездят с включенным ближним светом с 25 мая по 5 июня. А второй период длится с 25 августа по 5 сентября включительно.
Таким образом, пятница 5 сентября — последний день, когда белорусские водители обязаны днем ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. И в этот день водители все еще могут получить штраф за езду без ближнего света — до 3 базовых величин (до 126 белорусских рублей в сентябре 2025-го. — Ред.) или до 8 базовых величин (до 336 белорусских рублей) при повторном нарушении.
Но уже с 6 сентября 2025-го по 25 мая 2026-го водители в Беларуси смогут снова не включать без необходимости ближний свет фар при движении в светлое время суток.
