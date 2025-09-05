ГАИ Беларуси сказала, когда водители должны включать ближний свет фар в сентябре

Таким образом, пятница 5 сентября — последний день, когда белорусские водители обязаны днем ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. И в этот день водители все еще могут получить штраф за езду без ближнего света — до 3 базовых величин (до 126 белорусских рублей в сентябре 2025-го. — Ред.) или до 8 базовых величин (до 336 белорусских рублей) при повторном нарушении.