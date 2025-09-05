В подмосковной Балашихе начнут обучать операторов БПЛА

Курсы операторов БПЛА запустили в центре специальной подготовки «Витязь» в подмосковной Балашихе в ходе реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обучение рассчитано на один месяц, подготовка операторов будет проходить в небольших группах от 10 до 15 человек. Среди инструкторов числятся бывшие бойцы спецподразделений, что обеспечит максимум внимания и практики во время учебы.
«Мы запустили курсы операторов БПЛА — прямо в центре специальной подготовки “Витязь” в Балашихе. Запрос на них нам поступил с фронта, от бойцов. Постарались сделать все, чтобы оказать такую поддержку. Теперь за месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл: теория, полеты на симуляторах, сборка и ремонт квадрокоптеров, работа в поле, радиообмен, маскировка. На выходе — свидетельство гособразца и военно-учетная специальность», — поделился Воробьев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.