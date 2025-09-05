В Башкирии фиксируют рост рождаемости

По словам Ивахи, позавчера, 3 сентября, в центре приняли 52 родов, а вчера, во время его дежурства, — 46. Медик отметил, что это очень высокие показатели, которые позволяют говорить о своеобразном беби-буме в республике, а цифры являются одними из самых высоких в России.