В Башкирии фиксируют рост рождаемости

С начала года только в уфимском перинатальном центре приняли уже более 7 тысяч родов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии увеличилось число рождений. На это обратил внимание врач акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра Станислав Иваха. По его данным, с начала года только в уфимском перинатальном центре приняли уже более семи тысяч родов.

Медик отметил, что за последние годы годовые показатели оставались стабильными и составляли немногим более 10 тысяч родов, но текущая динамика свидетельствует о заметном росте.

По словам Ивахи, позавчера, 3 сентября, в центре приняли 52 родов, а вчера, во время его дежурства, — 46. Медик отметил, что это очень высокие показатели, которые позволяют говорить о своеобразном беби-буме в республике, а цифры являются одними из самых высоких в России.

