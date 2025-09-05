В Башкирии фиксируют рост рождаемости

В Башкирии увеличилось число рождений. На это обратил внимание врач акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра Станислав Иваха. По его данным, с начала года только в уфимском перинатальном центре приняли уже более семи тысяч родов.
Медик отметил, что за последние годы годовые показатели оставались стабильными и составляли немногим более 10 тысяч родов, но текущая динамика свидетельствует о заметном росте.
По словам Ивахи, позавчера, 3 сентября, в центре приняли 52 родов, а вчера, во время его дежурства, — 46. Медик отметил, что это очень высокие показатели, которые позволяют говорить о своеобразном беби-буме в республике, а цифры являются одними из самых высоких в России.
