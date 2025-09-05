Власти: между Озёрском и Железнодорожным запустят новый автобус

Напомним, что в декабре 2024 года автобус № 565 по направлению «Озёрск — Черняховск» перевели на курсирование три раза в неделю. Решение было связано с «острым дефицитом водителей». В феврале 2025-го автобус временно отменили. В начале июня курсирование автобуса № 565А по маршруту «г. Озерск — г. Черняховск, через пос. Новостроево» возобновили.