8 млрд рублей дополнительно получат муниципалитеты в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в области будут пересмотрены межбюджетные отношения муниципалитетов и регионов. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Как заявил глава региона 4 сентября на форуме «Стратегия 2030» в Ростове-на-Дону, предстоящий бюджетный период будет непростым. Приоритетами останутся социальные обязательства, поддержка участников СВО и их семей, а также решение острых социальных проблем и задач развития городов и районов. Отдельным ключевым направлением на ближайшие три года станет сфера ЖКХ.
Для решения накопившихся проблем Юрий Слюсарь анонсировал конкретные меры поддержки муниципалитетов. С января будущего года за местными бюджетами будут закреплены единые нормативы отчислений от НДФЛ. Эта мера принесет территориям около 40 миллиардов рублей, из которых 8 миллиардов составят дополнительные поступления.
