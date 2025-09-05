8 млрд рублей дополнительно получат муниципалитеты в Ростовской области

Как заявил глава региона 4 сентября на форуме «Стратегия 2030» в Ростове-на-Дону, предстоящий бюджетный период будет непростым. Приоритетами останутся социальные обязательства, поддержка участников СВО и их семей, а также решение острых социальных проблем и задач развития городов и районов. Отдельным ключевым направлением на ближайшие три года станет сфера ЖКХ.