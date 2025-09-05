Новосибирские учёные нашли подземные источники воды для жителей Донецка

По поручению президента РФ специалисты СО РАН применили уникальную установку «Гидроскоп» и выявили новые водоносные горизонты.
Учёные из Новосибирска подключились к решению проблемы водоснабжения Донецка, сообщает ЧС-Инфо.
18 августа 2025 года на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным президент Владимир Путин обозначил восстановление системы подачи воды как один из приоритетов.
В ответ на поручение специалисты Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН предложили использовать собственную разработку — технологию ядерно-магнитного зондирования. С её помощью можно выявлять подземные источники на глубине до 100−120 метров.
В Донецк доставили установку «Гидроскоп» и команду экспертов. Несмотря на непростые условия, учёным удалось обнаружить несколько ранее неизвестных перспективных водоносных горизонтов.