Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские учёные нашли подземные источники воды для жителей Донецка

По поручению президента РФ специалисты СО РАН применили уникальную установку «Гидроскоп» и выявили новые водоносные горизонты.

По поручению президента РФ специалисты СО РАН применили уникальную установку «Гидроскоп» и выявили новые водоносные горизонты.

Учёные из Новосибирска подключились к решению проблемы водоснабжения Донецка, сообщает ЧС-Инфо.

18 августа 2025 года на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным президент Владимир Путин обозначил восстановление системы подачи воды как один из приоритетов.

В ответ на поручение специалисты Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН предложили использовать собственную разработку — технологию ядерно-магнитного зондирования. С её помощью можно выявлять подземные источники на глубине до 100−120 метров.

В Донецк доставили установку «Гидроскоп» и команду экспертов. Несмотря на непростые условия, учёным удалось обнаружить несколько ранее неизвестных перспективных водоносных горизонтов.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше