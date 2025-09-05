В Новоалександровске на Ставрополье обустроили общественное пространство

Проект стал победителем на рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства: он получил поддержку 5780 человек. Площадь пространства составляет около 3 тыс. кв. м. На его территории высадили деревья, разместили скамейки и проложили тротуарные дорожки. Кроме того, там установили игровые зоны для ребят разного возраста, тренажеры, а также спортплощадку с безопасным резиновым покрытием для игр в футбол, баскетбол, волейбол.