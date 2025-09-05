В Новоалександровске на Ставрополье обустроили общественное пространство

Благоустройство общественного пространства завершилось в городе Новоалександровске Ставропольского края. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.
Проект стал победителем на рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства: он получил поддержку 5780 человек. Площадь пространства составляет около 3 тыс. кв. м. На его территории высадили деревья, разместили скамейки и проложили тротуарные дорожки. Кроме того, там установили игровые зоны для ребят разного возраста, тренажеры, а также спортплощадку с безопасным резиновым покрытием для игр в футбол, баскетбол, волейбол.
«Ежегодно округ преображается благодаря новым благоустроенным зонам. Особую значимость преобразованиям придает непосредственное участие жителей. Формирование комфортной городской среды реализуется с опорой на мнение граждан: новоалександровцы сами определяют приоритетные для обновления территории, а благодаря участию в нацпроекте идеи воплощаются в жизнь», — отметил глава Новоалександровского округа Эдуард Колтунов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.