В школах Башкирии стартовали уроки налоговой грамотности.

С начала сентября в Башкирии проходят уроки налоговой грамотности для школьников и учеников других образовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по РБ.
На одном из таких мероприятий руководитель ведомства Андрей Агапов рассказал пятиклассникам 27-й школы в Уфе, на какие цели расходуется госбюджет, кто должен платить налоги, посвятил в их основные вида. Также для ребят организовали тематическую викторину.
Уроки продлятся весь учебный 2025−2026 год по всей республике. Акция проводится совместно со столичным региональным методическим центром по финграмотности Института развития образования Башкирии.