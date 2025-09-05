Ричмонд
В школах Башкирии стартовали уроки налоговой грамотности

Источник: УФНС РБ

С начала сентября в Башкирии проходят уроки налоговой грамотности для школьников и учеников других образовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по РБ.

На одном из таких мероприятий руководитель ведомства Андрей Агапов рассказал пятиклассникам 27-й школы в Уфе, на какие цели расходуется госбюджет, кто должен платить налоги, посвятил в их основные вида. Также для ребят организовали тематическую викторину.

Уроки продлятся весь учебный 2025−2026 год по всей республике. Акция проводится совместно со столичным региональным методическим центром по финграмотности Института развития образования Башкирии.