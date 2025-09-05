Созданы золотые «квантовые иглы» с уникальными электронными свойствами

Изучение их структуры неожиданно показало, что в такой среде формируются не сферические, а иглообразные наночастицы золота с необычными электронными и оптическими свойствами, носящими квантовую природу. Они проявляются в том, что носители заряда в этих «наноиглах» могут занимать только конкретные энергетические уровни, что особым образом влияет на то, с какими формами электромагнитных волн взаимодействуют эти наноструктуры.