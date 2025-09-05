На Дону впервые пройдет семейный фестиваль «От коня до комбайна»

Семейный конный фестиваль «От коня до комбайна» впервые состоится на Дону, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Проведение подобных мероприятий способствует привлечению в Ростовскую область туристов как из других городов России, так и из-за рубежа, что является одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Фестиваль пройдет
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.