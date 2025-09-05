Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону впервые пройдет семейный фестиваль «От коня до комбайна»

Гости мероприятия увидят конкурное шоу и выставку сельхозтехники.

Семейный конный фестиваль «От коня до комбайна» впервые состоится на Дону, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Проведение подобных мероприятий способствует привлечению в Ростовскую область туристов как из других городов России, так и из-за рубежа, что является одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Фестиваль пройдет 6—7 сентября на территории Конного завода Кирова в поселке Вороново Целинского района. В течение двух дней гости смогут погрузиться в мир традиций, увидеть, как современность переплетается с искусством, ремеслами и сельским хозяйством. В программе мероприятия — конкурное шоу, выставка сельхозтехники, мотоциклов, ярмарка ремесел и фермерских продуктов, выступления конных артистов и кавер-группы.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.