«Т Плюс» сделает отопление надёжнее для жителей Городских горок в Перми

Эти работы — важная часть подготовки к будущей зиме. После завершения модернизации жители микрорайона Городские горки, значительной части Мотовилихинского района, будут лучше обеспечены теплом и горячей водой зимой. Сейчас специалисты как раз начали монтировать новые трубы. Всю работу планируют закончить до 30 сентября 2025 года. На старт подачи тепла в дома перекладка не повлияет.