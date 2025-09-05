«Т Плюс» сделает отопление надёжнее для жителей Городских горок в Перми

Пермские тепловые сети проводят работы на улице Тургенева в Мотовилихинском районе города Перми. Специалисты меняют старые изношенные трубы, по которым в дома и социальные объекты поступает тепло и горячая вода.
Всего планируется заменить больше 700 метров тепломагистрали. Используются современные прочные трубы, они покрыты особым слоем изоляции, которая защитит от коррозии и снизит теплопотери. Служить такие коммуникации будут не меньше 25 лет.
Эти работы — важная часть подготовки к будущей зиме. После завершения модернизации жители микрорайона Городские горки, значительной части Мотовилихинского района, будут лучше обеспечены теплом и горячей водой зимой. Сейчас специалисты как раз начали монтировать новые трубы. Всю работу планируют закончить до 30 сентября 2025 года. На старт подачи тепла в дома перекладка не повлияет.
Укладывать новые коммуникации приходится в трудных условиях, потому что трубы проходят рядом с дорогой, где сложно разместить спецтехнику и вести раскопки. Для прокладывания линии временно перекрывалось движение машин и автобусов. Все работы проводились максимально оперативно. Также энергетики привели в порядок специальные подземные помещения — тепловые камеры.
«Каждое лето мы проводим большую работу — выявляем и заменяем старые изношенные участки труб на новые. Это залог того, что вся система отопления нашего города будет работать без сбоев, и будущей зимой в ваших квартирах, больницах и детских садах будет тепло», — отметил заместитель главного инженера по техническому состоянию Пермских тепловых сетей Владислав Маслов.
Кроме улицы Тургенева, в этом году «Т Плюс» также меняет старые трубы и в других частях Перми: на улицах Солдатова, Екатерининской, Самаркандской, на проспекте Декабристов, в Тополевом переулке, а также в микрорайонах Кислотные дачи и Молодёжный.
Зона ответственности «Т Плюс» в Перми:
— Отапливает 698 социальных объектов: детские сады, школы и больницы.
— Снабжает теплом 228 учебных заведений: вузы и колледжи, а также 18 культурных центров.
— Подаёт тепло в 5430 многоквартирных домов.