Чудо в Сочи: врачи спасли мальчика после четырёх остановок сердца

Его привезли в больницу в тяжелом состоянии из-за травмы шеи.

Источник: t.me/evgeniiFilippov23

Сочинские врачи спасли жизнь 10-летнему мальчику, сердце которого останавливалось четыре раза. Этим случаем в своих соцсетях поделился министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Ребенок получил тяжелые травмы шеи и потерял много крови. Всё осложнилось тем, что бригаде скорой помощи пришлось ехать по адресу, которого не было на карте. Диспетчеру пришлось одновременно направлять медиков и инструктировать очевидцев, как остановить кровотечение до приезда врачей. Через 6 минут скорая уже прибыла на место.

Фельдшер, не дожидаясь подкрепления, принял решение немедленно везти мальчика в детскую больницу. Медиков сопроводили полицейские, а хирурги и реаниматологи уже готовились к экстренной операции. С момента звонка до начала хирургического вмешательства прошло всего 25 минут.

По словам Евгения Филиппова, борьба за жизнь ребенка была сложной: врачи четыре раза возвращали его к жизни после остановки сердца. Благодаря многочасовой работе специалистов через двое суток мальчик пришел в сознание и начал говорить, его мозговые функции сохранились. Сейчас юного пациента перевели в обычную палату и будут наблюдать за его состоянием.

Ранее «Югополис» рассказывал о другой достаточно сложной операции, проведенной ребёнку. В Новороссийске врачи спасли жизнь двухлетней девочке, которая во время игры проглотила острый металлический саморез. Ребенка срочно доставили в больницу, где эндоскописты с ювелирной точностью извлекли опасный предмет, избежав повреждения внутренних органов. Благодаря профессионализму медиков операция прошла успешно, и малышка уже скоро чувствовала себя хорошо.