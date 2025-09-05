Чудо в Сочи: врачи спасли мальчика после четырёх остановок сердца

Сочинские врачи спасли жизнь 10-летнему мальчику, сердце которого останавливалось четыре раза. Этим случаем в своих соцсетях поделился министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Ребенок получил тяжелые травмы шеи и потерял много крови. Всё осложнилось тем, что бригаде скорой помощи пришлось ехать по адресу, которого не было на карте. Диспетчеру пришлось одновременно направлять медиков и инструктировать очевидцев, как остановить кровотечение до приезда врачей. Через 6 минут скорая уже прибыла на место.
Фельдшер, не дожидаясь подкрепления, принял решение немедленно везти мальчика в детскую больницу. Медиков сопроводили полицейские, а хирурги и реаниматологи уже готовились к экстренной операции. С момента звонка до начала хирургического вмешательства прошло всего 25 минут.
По словам Евгения Филиппова, борьба за жизнь ребенка была сложной: врачи четыре раза возвращали его к жизни после остановки сердца. Благодаря многочасовой работе специалистов через двое суток мальчик пришел в сознание и начал говорить, его мозговые функции сохранились. Сейчас юного пациента перевели в обычную палату и будут наблюдать за его состоянием.
