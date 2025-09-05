Чудо в Сочи: врачи спасли мальчика после четырёх остановок сердца

По словам Евгения Филиппова, борьба за жизнь ребенка была сложной: врачи четыре раза возвращали его к жизни после остановки сердца. Благодаря многочасовой работе специалистов через двое суток мальчик пришел в сознание и начал говорить, его мозговые функции сохранились. Сейчас юного пациента перевели в обычную палату и будут наблюдать за его состоянием.