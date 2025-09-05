Анисимова сыграет против белоруски Соболенко в финале US Open

Анисимова пока не выигрывала ни одного турнира «Большого шлема», а у Соболенко их три. Но пока ни одного в 2025 году. Напомним, что Аманда проиграла в финале Уимблдона Иге Свентек со счетом 0:6, 0:6, но взяла у нее реванш на US Open.