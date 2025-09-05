Анисимова сыграет против белоруски Соболенко в финале US Open

В субботу 6 сентября в Нью-Йорке состоится финал женского турнира US Open, в котором первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко встретится с 9-й ракеткой из США Амандой Анисимовой.
Анисимова выиграла в полуфинале у Наоми Осаки из Японии со счетом 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3 и вышла в свой второй финал турнира «Большого шлема» в этом сезоне.
Соболенко в полуфинале обыграла четвертую ракетку американку Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Арина вышла в третий финал US Open подряд. В 2024 году она обыграла в финале Пегулу.
Анисимова станет третьей американкой, которая сразится с Соболенко в финале турнира «Большого шлема» в 2025 году. В Мельбурне Арина проиграла Мэдисон Кис, а в Париже — Коко Гауфф.
В личных встречах Анисимова ведет у Соболенко со счетом 6:3, включая победы в их последней встрече в целом (полуфинал Уимблдона-2025) и на харде (Торонто-2024). На грунте «Ролан Гаррос» в этом году победила Соболенко.
Анисимова пока не выигрывала ни одного турнира «Большого шлема», а у Соболенко их три. Но пока ни одного в 2025 году. Напомним, что Аманда проиграла в финале Уимблдона Иге Свентек со счетом 0:6, 0:6, но взяла у нее реванш на US Open.
Чемпионка US Open-2025 получит 5 миллионов долларов призовыми, а финалистка останется с 2,5 миллионами.
