В Иркутской области утвердили мастер-план развития Усть-Кутского района. Он является одним из крупнейших транспортно-промышленных узлов. Исходя из документа, до 2035 года должны реализовать 171 мероприятие для района. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала губернатора региона, объем инвестиций достигнет примерно 600 миллиардов рублей, из которых 517 миллиардов — вложения бизнеса, а 55 миллиардов выделили на инфраструктурные проекты.