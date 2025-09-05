Ричмонд
В Иркутской области утвердили мастер-план развития Усть-Кутского района

До 2035 года по плану должны реализовать 171 мероприятие.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области утвердили мастер-план развития Усть-Кутского района. Он является одним из крупнейших транспортно-промышленных узлов. Исходя из документа, до 2035 года должны реализовать 171 мероприятие для района. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала губернатора региона, объем инвестиций достигнет примерно 600 миллиардов рублей, из которых 517 миллиардов — вложения бизнеса, а 55 миллиардов выделили на инфраструктурные проекты.

— При разработке мастер-плана проведена большая работа, специалисты учли особенности экономики, демографии, социальной и коммунальной составляющих, — пояснил Игорь Кобзев.

В работе приняли участие и сами жители. Именно они смогли определить, что требует первоочередного внимания. В мастер-плане заложен комплексный план развития города, охватывающий реконструкцию, строительство и модернизацию инфраструктуры.