Стало известно, когда отремонтируют первую сторону моста у Телецентра

Специалисты готовятся к замене опор моста.

Источник: администрация Омска

Планируется, что до ноября, до наступления холодов, будет завершён ремонт первой половины моста у Телецентра и восстановлено движение транспорта. На текущий момент степень готовности объекта составляет 24%. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

В настоящее время на объекте работают более 100 человек, задействованных в две смены. Строители завершают монтаж деформационного шва на опоре № 8, после чего приступят к замене её опорных частей — элементов, которые воспринимают все нагрузки на мост. Для этого сооружение будет поднято на домкраты и установлены временные опоры. Работы будут проводиться ночью с полной остановкой движения транспорта.

Дополнительных ограничений на движение в связи с заменой опорных частей моста введено не будет. Работы будут проводиться в ночное время в заранее согласованные часы: с 23:00 среды до 5:00 четверга и с 23:00 субботы до 5:00 воскресенья.

Рабочие продолжают пескоструйную очистку металлических балок моста, грунтовку и нанесение лакокрасочных покрытий. Также ремонтируют бетонные поверхности опор с использованием специальных составов. Все выносные консоли для мачт контактной сети и освещения уже установлены. Начался монтаж металлических тротуарных консолей. В ближайшее время планируют начать гидроизоляцию и укладку слоёв асфальтобетона.

Напомним, что во время капитального ремонта на мосту заменят опорные части, тротуарные консоли, бордюры и ограждения, а также полностью обновят мостовое полотно и деформационные швы.

Также будут отремонтированы пролётные строения, металлические конструкции, восстановлены и окрашены опоры, вынесены за пределы моста опоры освещения и контактной сети. Мост оснастят архитектурной подсветкой, укрепят насыпи, устроят системы водоотведения и локальной очистки, а также проведут озеленение прилегающей территории. Работами занимается ООО «СтройТраст».