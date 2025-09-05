Стало известно, когда отремонтируют первую сторону моста у Телецентра

В настоящее время на объекте работают более 100 человек, задействованных в две смены. Строители завершают монтаж деформационного шва на опоре № 8, после чего приступят к замене её опорных частей — элементов, которые воспринимают все нагрузки на мост. Для этого сооружение будет поднято на домкраты и установлены временные опоры. Работы будут проводиться ночью с полной остановкой движения транспорта.