Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Володин возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин с рабочим визитом прибыл в Краснодарский край. В региональной столице он возложил цветы к Вечному огню, сообщил в своем Telegram-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Источник: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

«Сколько бы времени ни прошло, мы всегда будем помнить о подвиге нашего народа и о той высокой цене, которую пришлось заплатить за мир», — подчеркнул глава Краснодарского края.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ходе рабочего визита Вячеслав Володин примет участие в совещании, посвященном социально-экономическому развитию Краснодарского края. Он также посетит Кубанский государственный университет.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше