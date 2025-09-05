Татарстанцам назвали самый опасный день недели для детей на дорогах

Главный государственный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заявил, что суббота стала самым опасным днем недели для несовершеннолетних участников дорожного движения.
За первые восемь месяцев 2025 года число аварий с участием детей значительно возросло, а также увеличилось количество погибших и пострадавших. В субботние дни на дорогах Татарстана происходит по 43 ДТП с участием детей. Особенно опасным временем суток оказался период с 16.00 до 19.00. В эти часы регистрируется до 90 аварий с участием несовершеннолетних. Чаще всего в такие происшествия попадают дети в возрасте от 15 до 16 лет.