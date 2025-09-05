Татарстанцам назвали самый опасный день недели для детей на дорогах

За первые восемь месяцев 2025 года число аварий с участием детей значительно возросло, а также увеличилось количество погибших и пострадавших. В субботние дни на дорогах Татарстана происходит по 43 ДТП с участием детей. Особенно опасным временем суток оказался период с 16.00 до 19.00. В эти часы регистрируется до 90 аварий с участием несовершеннолетних. Чаще всего в такие происшествия попадают дети в возрасте от 15 до 16 лет.