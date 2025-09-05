«Вы пострадали весьма-весьма»: профессор МГУ перечислила слабые стороны экономики Калининградской области

У экономики Калининградской области есть несколько слабых мест. Об этом рассказала профессор кафедры экономической и социальной географии России, географического факультета МГУ Наталья Зубаревич в эфире проекта «Дом Советов» в пятницу, 5 сентября.
Ну, вы пострадали в 2022 году весьма-весьма. У вас был спад промышленного производства почти на четверть. Точно хуже у вас дела идут с инвестициями, со стройкой и с вводом жилья. Инвестиции есть только за полгода, но по стране это плюс 4%, а у вас — минус 7%. Значит, инвестиционный процесс затухает. Причины вполне понятны. Всё становится дороже, возить становится сложнее. И, как следствие, инвестиционный процесс идёт в минус. 10%, Стройка — минус 11%, по России — минус 4%. То есть когда-то Калининградская область была очень активна в жилищном строительстве. Сейчас этот пузырь сдулся, и у вас для ваших девелоперов наступают грустные времена, скажем так.
Такую картину эксперт пророчит региону не только в 2025 году, но также и в 2026-м. Ситуация напрямую связана с тем, что строительные материалы попадают под санкции и их везут по железной дороге. Транспортировка товаров с помощью паромов тоже обходится недёшево.
Экономиста также смутило то, что в сфере общепита доходы выросли меньше чем на 4%. Это может говорить о том, что летом не было сильного прироста турпотока, заключила Зубаревич.