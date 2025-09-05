«Вы пострадали весьма-весьма»: профессор МГУ перечислила слабые стороны экономики Калининградской области

Ну, вы пострадали в 2022 году весьма-весьма. У вас был спад промышленного производства почти на четверть. Точно хуже у вас дела идут с инвестициями, со стройкой и с вводом жилья. Инвестиции есть только за полгода, но по стране это плюс 4%, а у вас — минус 7%. Значит, инвестиционный процесс затухает. Причины вполне понятны. Всё становится дороже, возить становится сложнее. И, как следствие, инвестиционный процесс идёт в минус. 10%, Стройка — минус 11%, по России — минус 4%. То есть когда-то Калининградская область была очень активна в жилищном строительстве. Сейчас этот пузырь сдулся, и у вас для ваших девелоперов наступают грустные времена, скажем так.