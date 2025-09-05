Ричмонд
В Батайске с четверга ведутся поиски 47-летнего мужчины

В Ростовской области пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске Ростовской области в четверг, 4 сентября, пропал 47-летний Сергей Пискунов. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».

В день исчезновения на мужчине была синяя майка, светлые шорты и серые шлепанцы. А также он взял с собой серо-зеленую сумку.

Из особых примет пропавшего известно, что он худощавого телосложения, у него седые волосы, карие глаза, а рост — 175 сантиметров.

В сообщении сказано, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

— Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 700−54−52, — написали поисковики.

