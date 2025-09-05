Ричмонд
В Иркутской области прокуратура защищает права детей в сфере здравоохранения

83 должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Иркутской области прокуратура защищает права детей в сфере здравоохранения. Маленькие пациенты с сахарным диабетом, атопическим дерматитом, эпилепсией и другими заболеваниями получили необходимые лекарства и лечебное питание. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.

— Сотрудники ведомства внесли 133 представления, по результатам которых 83 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В суды направили 28 иска на сумму 2,4 миллиона рублей. Также обеспечили закупку препарата для детей с наследственным генетическим заболеванием.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье выявили 10 нарушений при продаже алкоголя за месяц.