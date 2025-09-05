В Иркутской области прокуратура защищает права детей в сфере здравоохранения. Маленькие пациенты с сахарным диабетом, атопическим дерматитом, эпилепсией и другими заболеваниями получили необходимые лекарства и лечебное питание. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.