В Иркутской области прокуратура защищает права детей в сфере здравоохранения. Маленькие пациенты с сахарным диабетом, атопическим дерматитом, эпилепсией и другими заболеваниями получили необходимые лекарства и лечебное питание. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.
— Сотрудники ведомства внесли 133 представления, по результатам которых 83 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — уточнили в пресс-службе ведомства.
В суды направили 28 иска на сумму 2,4 миллиона рублей. Также обеспечили закупку препарата для детей с наследственным генетическим заболеванием.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье выявили 10 нарушений при продаже алкоголя за месяц.