В Самарской области обновят более 26 тыс. км минерализованных полос

Более 26 тыс. км минерализованных полос обновят в этом году в Самарской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». На начало сентября работы выполнены уже более чем на 70%, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.