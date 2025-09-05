В Самарской области обновят более 26 тыс. км минерализованных полос

Более 26 тыс. км минерализованных полос обновят в этом году в Самарской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». На начало сентября работы выполнены уже более чем на 70%, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Минерализованные полосы — искусственно созданные широкие борозды на поверхности земли, которые позволяют сдерживать распространение низовых пожаров. Специалисты не только ухаживают за имеющимися, но и делают новые. В этом году уже уложили около 160 км полос.
«Полосы могут зарастать травой весной и летом, а осенью их накрывает листопад. И чтобы минполосы не теряли свою противопожарную функцию, мы проводим их обновление минимум дважды в течение пожароопасного сезона», — прокомментировал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.
Работы проводятся с помощью тракторов с лесопожарными плугами. В прошлом году благодаря поддержке правительства Самарской области было закуплено десять новых машин. Всего в арсенале лесных управлений региона более 130 единиц различной техники. По нацпроекту «Экологическое благополучие» запланировано приобрести еще 15 единиц до 2030 года.
«Эффективность минполосы зависит от двух факторов: ширины и качества очистки. За один проход навесное оборудование трактора обеспечивает вскрытие слоя почвы на ширину до 2 метров. Этого достаточно, чтобы обеспечить барьер для низового пожара», — добавил Пенин.
Отметим, также в этом году на территории гослесфонда обновили и установили 355 информационных стендов и оборудовали 192 шлагбаума. Кроме того, в лесах продолжается благоустройство зон отдыха.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.