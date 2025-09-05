Движение поездов на МЦД-4 изменится в ночь на 6 и 7 сентября

«В ночь с 5 на 6 сентября и с 6 на 7 сентября изменится движение на МЦД-4. На Калужском направлении после 21:30 до 7:30 изменены пути следования поездов: от “Солнечной” до “Лесного Городка поезда” в направлении “Апрелевки” будут следовать по пути “на Железнодорожную”, часть поездов проследует от “Солнечной” до “Толстопальцево” по третьему пути с остановкой только на “Переделкино”. Некоторые поезда в центр проследуют от “Толстопальцево” до “Солнечной” по четвертому пути с остановкой на “Переделкино”, — говорится в сообщении.