Волгоградские школьники заступили на Пост № 1

Вахта Памяти у Вечного огня стала важной традицией для волгоградских школьников, которые уже более 50 лет несут свою службу. За это время в карауле побывало более 100 тысяч учащихся. В октябре ребят из 67-й школы сменят учащиеся МОУ № 43 и № 101.