Волгоградские школьники заступили на Пост № 1

На площади Павших Борцов у Вечного огня в Волгограде открылась ежегодная Вахта Памяти на Посту № 1. Первыми на несение почетного караула вышли учащиеся средней школы № 67 Дзержинского района, которые приняли торжественную клятву часового.

Источник: ИД «Волгоградская правда» / архив

В этом году мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. На открытии присутствовали почетные гости — участники специальной военной операции.

Вахта Памяти у Вечного огня стала важной традицией для волгоградских школьников, которые уже более 50 лет несут свою службу. За это время в карауле побывало более 100 тысяч учащихся. В октябре ребят из 67-й школы сменят учащиеся МОУ № 43 и № 101.

Посту № 1 будет передано помещение бывшего театра кукол на просп. Ленина, где создадут музей, посвященный истории поста и постовскому движению в Волгограде и России. Об этом ранее объявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Волгоградский Пост № 1 — это первый и уникальный проект в стране, который вдохновил на создание около 40 подобных организаций по всей России. Школьники Волгограда активно участвуют в слетах постовского движения, продолжая традицию памяти поколений и уважения к героям.