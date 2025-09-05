В Башкирии зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ среди детей

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детского населения Башкирии оказались ниже общероссийских. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Шакирова в интервью «Башинформу».
По ее словам, в 2024 году в Башкирии заболели 38% детей, что на четверть меньше средних показателей по стране. Представитель надзорного ведомства пояснила, что такой положительной динамике способствуют своевременная вакцинация и точечные карантинные меры.
Шакирова отметила, что если ранее в феврале приходилось закрывать целые школы, то сейчас ограничительные меры применяются только к отдельным классам.
