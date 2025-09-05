Ричмонд
В Башкирии зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ среди детей

Своевременная вакцинация и точечный карантин дают положительный эффект.

Источник: Комсомольская правда

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детского населения Башкирии оказались ниже общероссийских. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Шакирова в интервью «Башинформу».

По ее словам, в 2024 году в Башкирии заболели 38% детей, что на четверть меньше средних показателей по стране. Представитель надзорного ведомства пояснила, что такой положительной динамике способствуют своевременная вакцинация и точечные карантинные меры.

Шакирова отметила, что если ранее в феврале приходилось закрывать целые школы, то сейчас ограничительные меры применяются только к отдельным классам.

