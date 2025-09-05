Волгоградцам назвали топ-5 вакансий сентября с самыми высокими зарплатами

Самую высокую зарплату — от 500 000 рублей на руки в Волгоградской области предлагают управляющему стоматологической клиникой. При этом у кандидата должен быть опыт руководства таким учреждением не менее 3 лет.
На втором месте расположилась вакансия хирурга-офтальмолога. Она предполагает зарплату от 400 000 рублей до вычета налогов.
Бронза списка досталась директору агропромышленного комплекса с зарплатой от 300 000 рублей.
Также в топ вошла вакансия управляющего отелем. Работодатель предлагает зарплату от 200 000 рублей, но при этом для него важны высшее образование у кандидата и опыт работы в такой же должности не менее 2 лет.
Замыкает топ-5 вакансия программиста 1С. Таким работникам предлагают зарплату от 200 000 рублей.