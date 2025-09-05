Пожилым бизнесменам Ленобласти помогут пройти переобучение и открыть свое дело

— «Поддержка развития бизнеса среди пенсионеров старше 60 лет имеет огромное значение, поскольку это поколение обладает богатым жизненным и профессиональным опытом, который может стать основой для успешного предпринимательства. Однако они часто сталкиваются с барьерами, такими как недостаток современных знаний в области цифровых технологий, финансовой грамотности и правовых аспектов ведения бизнеса. Программа “Серебряный старт” поможет преодолеть эти препятствия и создать условия для самостоятельного и активного участия пожилых людей в экономической жизни нашего региона», отметил директор Ленинградского фонда поддержки предпринимательства Вадим Аверин.