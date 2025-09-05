Пожилым бизнесменам Ленобласти помогут пройти переобучение и открыть свое дело

В Ленинградской области стартует необычный образовательный проект — впервые бизнес-обучение пройдет для тех, кому за 60. Федеральная программа «Серебряный старт» начнет работу 8 октября и рассчитана на людей, которые уже ведут собственное дело.
— «Поддержка развития бизнеса среди пенсионеров старше 60 лет имеет огромное значение, поскольку это поколение обладает богатым жизненным и профессиональным опытом, который может стать основой для успешного предпринимательства. Однако они часто сталкиваются с барьерами, такими как недостаток современных знаний в области цифровых технологий, финансовой грамотности и правовых аспектов ведения бизнеса. Программа “Серебряный старт” поможет преодолеть эти препятствия и создать условия для самостоятельного и активного участия пожилых людей в экономической жизни нашего региона», отметил директор Ленинградского фонда поддержки предпринимательства Вадим Аверин.
Участники пройдут курсы по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности. Помимо этого, предусмотрены грантовая поддержка и консультации наставников.
Особый акцент сделан на сферах, где компетенции и жизненный багаж людей старшего возраста наиболее востребованы: услуги для пожилых и маломобильных граждан, бытовая помощь, образование, туризм, творчество. Так пенсионеры смогут превратить увлечения и навыки в источник дохода, а регион — получить новые рабочие места и устойчивых предпринимателей.
Заявки на участие принимаются до 26 сентября на сайте программы «Серебряный старт». Обучение будет бесплатным.