Собянин и Любимова открыли выставку Русского музея на ВДНХ

«Эта выставка — это не плод межмузейного сотрудничества. Произведениями Русского музея трудно удивить в Москве, потому что прямо сегодня их можно увидеть в нескольких музеях. Но здесь ситуация особая. Мы работали напрямую с правительством Москвы и с командой ВДНХ над этим проектом, как специальным проектом ко Дню Москвы и как важным посланием для москвичей», — заявила Манилова.