Более 8 000 заболевших ОРВИ выявили в Нижегородской области

По его данным, сейчас среди инфекций доминируют риновирус и парагрипп, также зафиксированы случаи заражения аденовирусами, бокавирусами и микоплазмой. В Роспотребнадзоре напоминают жителям региона о необходимости соблюдения профилактических мер, особенно в период сезонного подъема заболеваемости, а также рекомендуют вакцинироваться от гриппа.