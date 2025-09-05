Ричмонд
Более 8 000 заболевших ОРВИ выявили в Нижегородской области

Более 8 000 заболевших ОРВИ выявили в Нижегородской области с 25 по 31 августа 2025 года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его данным, сейчас среди инфекций доминируют риновирус и парагрипп, также зафиксированы случаи заражения аденовирусами, бокавирусами и микоплазмой. В Роспотребнадзоре напоминают жителям региона о необходимости соблюдения профилактических мер, особенно в период сезонного подъема заболеваемости, а также рекомендуют вакцинироваться от гриппа.

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от гриппа началась в Нижегородской области в конце августа. Также стало известно, что рост заболеваемости ОРВИ в регионе ожидается в конце сентября.