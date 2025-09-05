Ричмонд
Двум красноярцам хотят присвоить звания «Почетный гражданин края»

В крае станет на два Почетных гражданина больше.

Источник: соцсети

В Законодательное Собрание края внесли предложение присвоить звание «Почетный гражданин края» еще двум горожанам. Об этом рассказал спикер Заксобрания Алексей Додатко. Среди кандидатов — Всеволод Севастьянов и Василий Шабанов. За 35 лет депутатской деятельности Всеволод Николаевич был депутатом краевого Совета народных депутатов, председателем и более 20 лет — депутатом и заместителем председателя Заксобрания. Также возглавлял Красноярский ВТУЗ и Сибирский технологический институт. Сейчас он входит в попечительский совет Университета Решетнёва.

Василий Филиппович является научным руководителем Красноярского научного центра СО РАН. В Академгородке он трудится там уже более 60 лет. Благодаря его усилиям в 90-е годы удалось сохранить работоспособность институтов и самого Красноярского научного центра.