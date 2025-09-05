Двум красноярцам хотят присвоить звания «Почетный гражданин края»

В Законодательное Собрание края внесли предложение присвоить звание «Почетный гражданин края» еще двум горожанам. Об этом рассказал спикер Заксобрания Алексей Додатко. Среди кандидатов — Всеволод Севастьянов и Василий Шабанов. За 35 лет депутатской деятельности Всеволод Николаевич был депутатом краевого Совета народных депутатов, председателем и более 20 лет — депутатом и заместителем председателя Заксобрания. Также возглавлял Красноярский ВТУЗ и Сибирский технологический институт. Сейчас он входит в попечительский совет Университета Решетнёва.