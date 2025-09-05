Строительство фонтана на площади Ленина в Ростове зависит от частного собственника

Архитектор Александр Ломтев, автор проекта-победителя голосования по благоустройству площади Ленина у гостиницы, сообщил о правовых препятствиях для реализации своей концепции фонтана. На своей странице в соцсети он опубликовал официальные ответы из правительства Ростовской области, согласно которым земельный участок на площади Ленина принадлежит собственнику, и только он может инициировать строительство.
Из департамента архитектуры Александру Ломтеву пояснили, что получение градостроительного плана земельного участка, необходимого для проектирования, возможно только правообладателем земли. Минстрой региона сослался на Градостроительный кодекс, подтвердив, что в данном случае действуют ограничения, поскольку земля является частной собственностью.
Ломтев отметил, что в официальных ответах не содержится информации о возможностях взаимодействия с собственником. Несмотря на это, архитектор продолжает прорабатывать детали проекта, надеясь на поддержку ростовчан.
