Строительство фонтана на площади Ленина в Ростове зависит от частного собственника

Архитектор Александр Ломтев, автор проекта-победителя голосования по благоустройству площади Ленина у гостиницы, сообщил о правовых препятствиях для реализации своей концепции фонтана. На своей странице в соцсети он опубликовал официальные ответы из правительства Ростовской области, согласно которым земельный участок на площади Ленина принадлежит собственнику, и только он может инициировать строительство.