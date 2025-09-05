В Новосибирске пройдет митинг против блокировки звонков и навязывания сервиса MAX

7 сентября в столице Сибири состоится акция протеста против ограничений звонков в иностранных мессенджерах и обязательной установки российского приложения MAX.
Митинг организует новосибирское отделение Российской Коммунистической Партии Интернационализма, пишет Сиб.фм.
Как сообщил один из организаторов, Сергей Крупенько, акция пройдет в гайд-парке у театра «Глобус» в 16:00. Фрмат мероприятия не требует дополнительного согласования, однако время проведения изменили по просьбе мэрии.
По расчетам активистов, на акцию соберется до 100 человек — это максимальное количество участников, разрешенное для таких мероприятий. В качестве основных лозунгов заявлены «Нет блокировке звонков!» и «За свободный интернет!».
Организаторы подчеркивают, что главная цель митинга — защита цифровых прав граждан и свободы слова, а не экономические аспекты.