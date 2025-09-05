Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области начали ставить прививки против гриппа

В этом году запланировано привить 60% жителей региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области начали ставить прививки против гриппа. По последним данным, заболеваемость ОРВИ в регионе не достигла эпидемического уровня. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе было зарегистрировано 6 268 случаев.

— В Иркутскую область поступила первая партия вакцины в количестве 261 тысяч доз, — подчеркнула заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Ирина Чумаченко.

Циркуляция вирусов гриппа не установлена. Специалисты предупреждают, что подходящее время для прививки — это три осенних месяца. Эффективным средством защиты от гриппа является вакцинация.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что прокуратура Приангарья защищает права детей в сфере здравоохранения.