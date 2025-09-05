В Иркутской области начали ставить прививки против гриппа. По последним данным, заболеваемость ОРВИ в регионе не достигла эпидемического уровня. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе было зарегистрировано 6 268 случаев.
— В Иркутскую область поступила первая партия вакцины в количестве 261 тысяч доз, — подчеркнула заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Ирина Чумаченко.
Циркуляция вирусов гриппа не установлена. Специалисты предупреждают, что подходящее время для прививки — это три осенних месяца. Эффективным средством защиты от гриппа является вакцинация.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что прокуратура Приангарья защищает права детей в сфере здравоохранения.