В Иркутской области начали ставить прививки против гриппа. По последним данным, заболеваемость ОРВИ в регионе не достигла эпидемического уровня. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе было зарегистрировано 6 268 случаев.