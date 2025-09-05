Politico: Эстония призвала европейские страны готовиться к возможному сокращению численности войск США в регионе

Как утверждает Карис, он убеждал президента США Дональда Трампа в важности сохранения американских войск в Восточной Европе, когда они в течение двух часов сидели рядом во время апрельских похорон Папы Римского Франциска, говорится в статье.
Я все объяснил. Присутствие американских войск не только в Эстонии, но и в Европе имеет решающее значение, и это важно для Соединенных Штатов, а не только для Европы.
Хотя Кариса обнадежили некоторые заявления Трампа на этой неделе, а именно его обещание сохранить американские войска в Польше, эстонский лидер подчеркнул, что по-прежнему «очень трудно предсказать», что Вашингтон будет делать в Прибалтике.
На его взгляд, такие страны, как Эстония, «должны быть готовы к любому сценарию», в то время как риск сокращения численности военного контингента крупнейшего члена НАТО «означает, что мы должны наращивать собственный потенциал».
Сейчас в странах Балтии, по данным Politico, дислоцируются около 2000 солдат США, и Пентагон пересматривает свою глобальную структуру вооруженных сил. Как отмечает издание, за этот процесс отвечает заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби, ярый сторонник сокращения присутствия США в Европе. Результаты пересмотра, как ожидается, будут обнародованы в конце сентября.