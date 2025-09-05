Ричмонд
В США готовы заплатить за сведения об убийстве омича Вадима Круглова

Пожертвование готовы сделать организаторы фестиваля Burning Man.

Источник: Комсомольская правда

Организаторы фестиваля Burning Man в США готовы заплатить за сведения об убийстве выходца из Омска, россиянина Вадима Круглова. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает телеграм-канал «RT на русском».

Как пишут СМИ, организаторы фестиваля, во время проведения которого погиб омич, готовы сделать пожертвование в программу «Секретный свидетель», когда за информацию, способствующую расследованию, осведомителям платят.

Напомним, о гибели омича на фестивале Burning Man стало известно 3 сентября. Основная версия, которую рассматривает следствие — убийство.

Ранее «КП Омск» также писала о том, что думает о фестивале омский творческий бомонд.