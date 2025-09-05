В Татарстане завершен ремонт участков дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат

«Дорожники уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, выполнили устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 23 тыс. кв. метров, укрепили обочины щебнем на площади более 9 тыс. кв. метров», — отметили в министерстве.