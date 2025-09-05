Ричмонд
В Татарстане завершен ремонт участков дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат

В Татарстане отремонтировали два участка автодороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат протяженностью более 3,1 километра.

Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на 14,2 — 15,8 и 31,5 — 33,1 км в Чистопольском районе республики, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, выполнили устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 23 тыс. кв. метров, укрепили обочины щебнем на площади более 9 тыс. кв. метров», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие обустроили пешеходные переходы, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Региональная дорога Чистополь — Аксубаево — Нурлат обеспечивает проезд к трем муниципальным образованиям, а также дает возможность выехать на федеральные трассы Казань — Оренбург, Казань — Буинск — Ульяновск и платную магистраль Алексеевское — Альметьевск.