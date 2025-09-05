14 объектов на «Воднике» постановили снести

Соответствующее постановление выпустила администрации Нижнего Новгорода.
Агентство новостей «Говорит Нижний» обратило внимание на то, что документ, датированный 13 августа, был опубликован с задержкой. В список объектов, подлежащих сносу, входят футбольное поле, хоккейная площадка, пара ограждений, два теннисных корта, два гаражных комплекса, легкоатлетическая дорожка, судейская кабина, зрительские трибуны, здание школы фигурного катания, трансформаторная подстанция и спортивный клуб.
В постановлении также отмечается, что решение о признании стадиона аварийным было принято, в частности, для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) нежилой застройки.
Напомним, что стадион «Водник» закрылся по причине аварийного состояния 29 августа. Планируется, что его территория будет включена в проект КРТ. По информации представителей власти, данный проект предполагает строительство современного многофункционального спортивного комплекса на месте старого стадиона.