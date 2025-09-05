14 объектов на «Воднике» постановили снести

Агентство новостей «Говорит Нижний» обратило внимание на то, что документ, датированный 13 августа, был опубликован с задержкой. В список объектов, подлежащих сносу, входят футбольное поле, хоккейная площадка, пара ограждений, два теннисных корта, два гаражных комплекса, легкоатлетическая дорожка, судейская кабина, зрительские трибуны, здание школы фигурного катания, трансформаторная подстанция и спортивный клуб.