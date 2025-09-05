В Челябинске строят уникальный паровой фонтан

Мэр осмотрел строящиеся объекты и отчитал тех, кто не вписывается в план реконструкции.
Известное горожанам общественное пространство сейчас находится на ремонте — в порядок приводят детские площадки и прогулочные зоны. До наступления холодов собираются уложить антитравматическое резиновое покрытие и асфальт.
До конца ноября планируют установить уникальный фонтан — паровой. Уже можно увидеть трубки, торчащие из земли, через которые, видимо, будет идти подача пара. Уральская погода сурова и зачастую непредсказуема, но подрядчик заявляет, что, несмотря на трудный климат, никаких проблем с работой фонтана возникнуть не должно, пишет «Вечерний Челябинск».
Работы идут не без проблем. Задерживается доставка малых архитектурных форм. Всего объектов будет больше полутысячи, но значительная часть ещё не добралась до Челябинска, а без них нельзя оборудовать покрытие площадок. Мэр отчитал подрядчика, поручил ускориться и увеличить число рабочих, чтобы успеть закончить запланированное в срок.