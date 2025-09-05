В Челябинске строят уникальный паровой фонтан

Работы идут не без проблем. Задерживается доставка малых архитектурных форм. Всего объектов будет больше полутысячи, но значительная часть ещё не добралась до Челябинска, а без них нельзя оборудовать покрытие площадок. Мэр отчитал подрядчика, поручил ускориться и увеличить число рабочих, чтобы успеть закончить запланированное в срок.