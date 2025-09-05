Ричмонд
Правительство решило проверять уровень знания мигрантами госязыка Беларуси

Знание белорусского или русского языка стало обязательным для работающих мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Знание одного из государственных языков Беларуси, а это белорусский и русский, стало обязательным для мигрантов при устройстве на работу таксистами, врачами, младшим медперсоналом, продавцами, официантами, парикмахерами, администраторами. Это положение содержится в постановлении Совмина «Об оценке знаний одного из государственных языков Республики Беларусь», которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Экзамен на знание языка будет проходить на базе учреждений образования. На выполнение заданий теста будет отводиться 30 минут. Результат тестирования считается положительным в случае, если количество правильных ответов в тесте трудящегося-иммигранта составляет 50 и более процентов.

Оценка знаний будет проводится дважды в месяц — 15-го числа и в последний день месяца. Проведение экзамена оплачивают мигранты.

Постановление вступило в силу после его опубликования.

Мы писали, что погранкомитет отреагировал на 90 автобусов, застрявших на въезде в Польшу.

Кроме того, вице-премьер Сивак сказал, для кого прежде всего будут строить арендные квартиры.