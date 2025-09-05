Правительство решило проверять уровень знания мигрантами госязыка Беларуси

Знание одного из государственных языков Беларуси, а это белорусский и русский, стало обязательным для мигрантов при устройстве на работу таксистами, врачами, младшим медперсоналом, продавцами, официантами, парикмахерами, администраторами. Это положение содержится в постановлении Совмина «Об оценке знаний одного из государственных языков Республики Беларусь», которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Экзамен на знание языка будет проходить на базе учреждений образования. На выполнение заданий теста будет отводиться 30 минут. Результат тестирования считается положительным в случае, если количество правильных ответов в тесте трудящегося-иммигранта составляет 50 и более процентов.
Оценка знаний будет проводится дважды в месяц — 15-го числа и в последний день месяца. Проведение экзамена оплачивают мигранты.
Постановление вступило в силу после его опубликования.
